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Spor

Niğde Belediyespor - Fethiyespor: 2-0

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) STAT: Niğde 5 Şubat HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat(XX) , Alper Uslu(XX), Gökhan Coşar(XX) NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xxx), Seçkin Getbay(xxx), Mehmet Gürkan Öztürk(xxx)(Dk

05 Kasım 2017 19:21

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat(XX) , Alper Uslu(XX), Gökhan Coşar(XX)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xxx), Seçkin Getbay(xxx), Mehmet Gürkan Öztürk(xxx)(Dk. 86 Ali (xx), Uğur Ayhan(xxx)(Dk. 80 Emre xx), Hakan Çevik(xxx), Tunç Murat Behram(xxx)(Dk. 66 Ömer xx), Volkan Özcan(xxx), Sefa Aksoy(xxx), Cabir Coşar(xxx), Taner Yılmaz(xxx), Volkan Geyik(xxx)
FETHİYESPOR: Eser Altın, Cemil Adıcan(xx) (Dk. 28 İzlem x (Dk. 75 Anılx), Mehmet Demirözü, Efe Karaoğlu(xx), Muharrem Efe(xx), Berat Tosun(xx)(Dk. 52 Ensar x), Ömürcan Yıldırımlı(xx), Hikmet Yiğit Yöney(xx), Yiğit İsmail Gökoğlan(xx), Emrullah Yıldırım(xx), Burak Keskin(xx),  
GOLLER: Sefa Aksoy (Dk. 43), Seçkin (Dk. 73) (Niğde Belediyespor)
SARI KART: Uğur Ayhan, Sefa Aksoy, Seçkin, Volkan Özcan(Niğde Belediyespor), Mehmet, Ensar (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Belediyespor, sahasında Fethiyespor’u 2-0 yendi.

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