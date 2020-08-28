T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Koronavirüs'e yakalandı

28 Ağustos 2020 22:33

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özdemir, ''Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı'' dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Tedbiri ihmal, duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla.."

ETİKETLER

Emrah Özdemirniğdeniğde koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24