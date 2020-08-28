Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Koronavirüs'e yakalandı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özdemir, ''Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı'' dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Tedbiri ihmal, duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla.."