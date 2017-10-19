Niğde Belediye Başkanı 10 gün içinde seçilecek

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - AK Partili Faruk Akdoğan\'ın Niğde Belediye Başkanlığı\'ndan istifa etmesinin ardından yeni başkan 10 gün içinde 31 belediye meclis üyesi arasından seçilecek.

Niğde Belediyesi\'nde 16 AK Partili, 10 MHP\'li ve 5 CHP\'li meclis üyesi bulunuyor. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, yeni başkanın istifa tarihi itibariyle 10 gün içerisinde seçileceğini söyledi. Peşin, \"Niğde Valisi, istifanın ardından 10 gün içinde belediye meclisini yeni başkan seçmek üzere toplantıya davet edecek. İlk olarak temayül yapacağız. Guruptan bir belediye meclis üyemizi aday göstereceğiz. Belediye meclis üyeleri arasından yeni belediye başkanı seçilecek. Gizli oylama yapılacak\"dedi.

10 belediye meclis üyesine sahip MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ise MHP Genel Merkezinin talimatı doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.

Bu arada AK Partili Meclis üyesi Nevzat Baloğlu Belediye Başkanlığı\'na aday olduğunu açıkladı.



FOTOĞRAFLI