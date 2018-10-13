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Spor

Niğde Anadolu FK-Kastamonuspor 1966: 1-2

Ali KADI / NİĞDE (DHA) -  STAT: 5 Şubat HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Sefa Özcan (xx), Mustafa OnurÖzgenç (xx) NİĞDE ANADOLU FK: Eser Altın (xx), Yusuf Arslan (xx), Gökhan Gelmen (xx), Alper Durak (xx), Taner Yılmaz (xx), Enis Durak (xx), İsmail Güven (x

13 Ekim 2018 21:23

Ali KADI / NİĞDE (DHA) - 
STAT: 5 Şubat
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Sefa Özcan (xx), Mustafa OnurÖzgenç (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Eser Altın (xx), Yusuf Arslan (xx), Gökhan Gelmen (xx), Alper Durak (xx), Taner Yılmaz (xx), Enis Durak (xx), İsmail Güven (xx), Süleyman Güneş (xx)(Dk.71 Fatih x), İbrahim Çoşkun (xx), Caner Aktaş (xx)(Dk.85 Şevki x), Mert Çakar (xx) Dk. 72 Olcay x)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir Sevgi (xxx)- Mustafa Çakır (xxx), Şaban Özel  (xxx), Soner Dikmen (xxx)(Dk.46 Muharrem xxx), Cenk Kaplan (xxx), Yakup Yiğit (xxx), Abdulaziz Solmaz (xxx)(Dk.81  Murat xx), Ayhan Gürbüz (xxx), Ozan Kılıçoğlu (xxx), Batuhan Salman (xxx), Sinan Akaydın (xxx)(Dk.64 Ahmet xx)
GOLLER: Dk. 36 Caner  (Niğde Anadolu FK) - Dk. 59 Abdulaziz, Dk.90 Muharrem Ozan (Kastamonuspor 1966)
SARI KARTLAR: Dk.66 Yusuf (Niğde Anadolu FK) - Dk.27 Sinan, Dk.35 Şaban, Dk.39 Ayhan, Dk.80 Muharrem Ozan (Kastamonuspor 1966)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor 1966’ya 2-1 yenildi.

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