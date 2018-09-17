Niğde Anadolu FK - Gaziantepspor: 1-1

Ali KADI / NİĞDE (DHA)
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Serkan Gülçer (xx), İsa Doğanlar (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Eser Altın (xx), Alper Kadir Duruk (xx), Yusuf Aslan (xx), Kahraman Demirtaş (xx), Gökcan Gelmen (xx), Cabir Coşar (xx) (Dk. 73 Mehmet Öztürk x), İsmail Güven (x), Şevki Çınar (xx) (Dk. 59 Enis x), Fatih Aktay (xx), Olcay Turhan (xx) (Dk. 66 İbrahim Coşkun x), Caner Aktaş (xx)
GAZİANTEPSPOR: Adnan (xx), Hasan Genç (xx), Deniz Solmaz (xx), İlker Günaslan (xx), Erdal Özdemir (xx), Müslüm Talşik (xx) (Dk. 59 Batuhan x), Ahmet Olgun (xx), Mustafa Çakır (xx), Serhat Yılmaz (xx) (Dk. 71 Tarık x), Mustafa Özyaşar (xx) Gökhan Çamur (xx) (Dk. 82 Yusuf x)
GOLLER: Dk. 78 Caner Aktaş (Niğde Anadolu FK) - Dk. 62 Serhat Yılmaz (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Kahraman, Gökcan, İsmail, İbrahim (Niğde Anadolu FK) - İlker, Erdal (Gaziantepspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Anadolu FK sahasında konuk ettiği Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı.
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