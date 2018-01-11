Nigar Hatun'un mezarı restorasyon için dualarla açılıp kapatıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Mevlevihanesi\'nin restorasyon çalışmaları sırasında, dua eşliğinde açılan Sultan 2\'nci Bayezid\'in eşi Nigar Hatun\'un mezarı, iklimsel koşullardan etkilenen toprak ve taş bölümler temizlenip, konservasyonu yapıldıktan sonra yeniden dualarla kapatıldı.

​Antalya kent merkezinde, tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki alanda bulunan Yivli Minare Külliyesi içinde uzun süreden bu yana Antalya Devlet ve Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet veren 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi\'nin ikinci etap restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü\'nce sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında mevlevihane içinde Osmanlı İmparatorluğu\'nun 8\'inci padişahı Fatih Sultan Mehmet\'in oğlu 2\'nci Bayezid eşi Nigar Hatun adına bir türbe bulunuyor. 1502 tarihinde yapıldığı anlaşılan türbe, şekil olarak Selçuklu kümbetlerini andırıyor. Altıgen planda, moloz taş ve Horasan harçla inşa edilen türbe, en son 1961 yılında onarım gördü. Şehzade Korkut\'un annesi de olan Nigar Hatun\'un türbesinin bulunduğu mevlihanede Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü\'nce iki etap halinde restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. İlk etabı tamamlanan restorasyon çalışmalarında ikinci etabın da önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

\"MEZARIN ORİJİNAL BÖLÜMLERİNE İNİLDİ\"

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, ikinci etap çalışmalarda Mevlevihane Müze kompleksinin, Nigar Hatun ve Zincirkıran türbeleri bölümlerinin restorasyonunun yapıldığını söyledi. Bu kapsamda, Nigar Hatun\'un da orijinal mezarına ulaşıldığını anlatan Karabayram, şöyle konuştu:

\"Uzmanlar tarafından mezarın orijinal bölümlerine inildi. İklimsel koşullardan etkilenen toprak ve taş bölümler uzmanlar tarafından müftülük yetkililerinin duaları eşliğinde açıldı. Tüm orijinal taşlar, tekrar elden geçirildi ve konservasyonu yapıldıktan sonra tekrar özel uzmanlar eşliğinde ve dualarla kutsal alan kapatıldı.\"

Restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun gözetiminde ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt\'un denetiminde büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirten Karabayram, Mevlihane Müzesi\'nin şubat veya mart ayında ziyarete açılacağını kaydetti.

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