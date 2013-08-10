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Dünya

Nietzsche'nin eniştesi 'Alman ırkını korumak' için koloni kurdu

Latin Amerika’da bugünlerde Paraguay'da Nietzsche’nin eniştesi tarafından kurulmuş 'Yeni Almanya' kolonisi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi

10 Ağustos 2013 20:45

 

Ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin (1844-1900) kızkardeşi Elisabeth Förster Nieztsche ile evlenmiş olan  Alman öğretmen Bernhard Förster, 1886 yılında ülkesinden ayrılarak Paraguay’a yerleşti.

Nietzsche ise, aslında kızkardeşinin başka bir kişi ile evlenmesini istiyordu, fakat o 1865’te Förster ile evlenmeyi tercih etti.

Latin Amerika’da bugünlerde Paraguay’da Nietzsche’nin eniştesi tarafından kurulmuş “Yeni Almanya”  kolonisi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

 

Irkçı 'Yeni Almanya' kolonisi

 

Anti-semitist bir yapıya sahip olan Förster, Yahudileri “Alman vücudundaki parazitler” olarak niteliyordu. Förster, Yahudi bir tüccar ile sokakta yaptığı kavgadan sonra öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Daha sonra Paraguay’a yerleşti.

Paraguay’da 14 alman aile ile birlikte, 1887 yılında  “Nueva Germania=Yeni Almanya” adlı bir koloni kurdu.

Paraguay , onları iyi karşıladı. Çünkü Paraguay, Güney Amerika savaşlarında, askerlerinin  büyük bölümünü kaybetmişti. Bu nedenle ülkeye katkıda bulunacak, yatırım yapacak  göçmenlere kapısını açmıştı o dönem.

Förster’in amacı, Koloni ile “ırksal olarak saf kalan” Almanların “gücünü ve üstünlüğünü” göstermekti. Kolonide ünlü müzisyen Richard Wagner ve Bernhard Förster’in “Arien ırkını geliştirmek ve saflığını korumak” konusundaki düşünceleri pratik edilmeye çalışıyordu.

Bu ideolojinin önemli bir parçası "Yahudi olan herşeyi dışlamaktı." Bu nedenle "ırksal saflık" için Koloni, Almanya'ya uzakta kurulmuştu.

 

Friedrich Nietzsche, Koloni’ye yardım etmeyi reddetti

 

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Anti-semitizmi reddeden filozof Friedrich Nietzsche, Koloni’ye herhangi bir maddi yardım yapmaya da kesinlikle karşı çıktı. Kızkardeşi Elisabeth, onun desteğini alabilmek için birçok yolu denediyse de Friedrich Nietzsche'yi Koloni’ye destek olması konusunda ikna edemedi.

Bugün, “Yeni Almanya” kolonisi, kendisini tarıma adamış, siyasal yapısını büyük ölçüde yitirmiş bir topluluk olarak varlığını hâlâ aynı bölgede sürdürüyor. Koloni’de bugün 5 bine yakın sayıda insan yaşıyor.

Bölgede koloni ile ilgili doküman ve arşivlerin yer aldığı bir müze de bulunuyor. Koloni, Paraguay’ın baskenti Asuncion’a 297 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

 

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