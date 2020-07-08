Nielsen: Salgında internette satışı en çok artan ürün, yüzde 845 ile saç boyası

Araştırma şirketi Nielsen, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’nin e-ticaret kanallarında yüksek satış artışları kaydettiğini açıkladı. Bu önemde online alışverişte en çok satılan ilk üç ürün ise saç boyası, ağda ve tüy dökücüler ile hijyenik pedler oldu.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Şekerel Erdoğan, koronavirüs gündeminin Türkiye’de e-ticaret satışlarını ciddi oranda artırdığını vurguladı. Erdoğan; “Koronavirüs gündeminde e-ticaret satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 159 büyüdü.” diye konuştu.

E-ticaret kapsamında ölçtükleri kategoriler özelinde de Nielsen iç görülerini paylaşan Şekerel Erdoğan, pandeminin ilk 10 haftasında en çok büyüme kaydeden ilk 10 kategorinin saç boyası (yüzde 845), ağda ve tüy dökücüler (yüzde 670), hijyenik ped (yüzde 480), hazır kahve (yüzde 419), saç kremi (yüzde 395), sabun ve duş jelleri (yüzde 331), çamaşır suyu (yüzde 319), diş macunu (yüzde 274), ev temizleyicileri (yüzde 260) ve Türk kahvesi (yüzde 253) olduğunu belirtti.

"Tüketici, online alışverişi sürdürecek"

Didem Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerin yüzde 41’inin salgından sonra internetten yaptıkları gıda, içecek ve ev temizlik ürünleri alışverişlerini artırdığını belirtti. Şekerel Erdoğan “Türk tüketicilerinin neredeyse yarısı (yüzde 49) bu ürünleri internetten satın almaya orta ve uzun vadede devam edeceklerini belirtiyor.” diye konuştu.

Pandemi sonrasına ilişkin Nielsen öngörülerine de değinen Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “yeni normal”de tüketici davranışlarını belirlemesi-şekillendirmesi beklenen 3 ana faktör olarak kalite ve performans, yerelin yükselişi ve teknolojinin etkisi unsurlarını saydı.

“Kalite ve Performans” başlığı ile ilgili konuşan Didem Şekerel Erdoğan, tüketicilerin hijyen, sağlık ve güvence arayışının yükseldiği bu dönemde tercihlerini kaliteli ve güvenilir ürünlerden yana kullanmaya daha yatkın olduklarını vurguladı. Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerinin yüzde 60’ının kaliteli ve güvenilir ürünler için daha fazla ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Pandemi sürecinde yerel markalar tercih ediliyor

“Yerelin Yükselişi” faktörüne de değinen Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerinin yüzde 76’sının “Pandemi döneminde market alışverişlerinde yerel markaları daha çok tercih ediyorum.” dediğini, pandemi öncesinde yüzde 54 olan yerli ürün satın alma alışkanlığının pandemiyle birlikte ciddi biçimde artış kaydettiğinin de altını çizdi. Bu noktada yakın gelecek öngörülerini de paylaşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Yerli üretim, yerli tarım ve yerli markalar, önümüzdeki dönemde artan bir önem kazanabilir.” diye konuştu.