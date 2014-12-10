Nicole Kidman: Umarım hamileyimdir! Keşke olsam

Oscar’lı sinema oyuncusu Nicole Kidman, 47 yaşında olmasına rağmen yeniden anne olmak istediğini söyledi.

Türkiye’de 26 Aralık’ta gösterime girmesi planlanan yeni filmi ‘Paddington’ vesilesiyle Elle dergisine konuşan Nicole Kidman, “En son kızımı 43 yaşındayken doğurdum. Anneannem de en son çocuğunu 49’unda dünyaya getirmişti. Her ay, ‘umarım hamileyimdir’ diye geçiriyorum içimden! Keşke olsam!” ifadelerini kullandı.

Country şarkıcısı Keith Urban’la tanıştıktan sadece 1 ay sonra evlenmeye karar verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, ani karar vermeyi sevdiğini ve hissettiği gibi yaşadığını söyledi.

“Kameralar önünde elele tutuşmak ya da öpüşmek gibi şeyleri umursamıyorum” diyen Kidman 2001 yılında Tom Cruise ile olan 11 yıllık evliliğinin bitişini kastederek, “Boşanmalar ve kayıplar yaşadım. Bu yüzden umrumda değil. Hayatımın aşkını 39 yaşındayken buldum. Ve ona sahip olduğum için çok şanslıyım” açıklamasında bulundu.

2005’te tanışan Kidman ve eşi Urban, bir süre sonra birlikte olmaya başladı ve işler ciddiye binince 2006 Mayıs’ında People dergisine nişanlandıklarını açıkladı. Bir ay sonra ise evlendiler. Çiftin Sunday Rose ve Faith Margaret adını verdikleri iki kızı var.