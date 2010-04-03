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Kültür-Sanat

Nicole Kidman Osmanlı tarihinde

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, 10 milyonluk dolarlık Türk yapımında...

03 Nisan 2010 03:00

T24- Yazar Alev Kurtiye'nin eseri olan 'Gözyaşı Sarayı', Binnur Karaevli'nin uzun metrajlı filme dönüştürme çalışmaları başladı.

Doğu ile Batı'nın 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki uyumunu anlatan film gerek konusu gerekse Avrupa, Afrika ve İstanbul'da geçecek olması yönüyle farklı bir proje.


Filmin yönetmeni ise şu sıralar Hollywood'un ünlü oyuncularıyla irtibat halinde. Karaevli'nin teklif götürdüğü oyuncular arasında Nicole Kidman, Clive Owen ve Kate Blanchett gibi başarılı oyuncular da var.

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