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Nicole Kidman, Bodrum'da 5 saat durdu, 525 bin dolar kazandı

Kidman, 18.30'da geldiği Bodrum'dan 23.45'te ayrıldı

15 Mayıs 2017 14:03

Bodrum’da hizmete giren The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts’ün açılışı, Hollywood yıldızı Nicole Kidman’ın da katıldığı bir davetle yapıldı. Kidman, 18.30'da geldiği Bodrum'dan 23.45'te ayrıldı. Kidman, Bodrum'da durduğu 5 saat boyunca 525 bin dolar kazandı.

Geceye dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman’ın da aralarında bulunduğu bir davetli topluluğu katıldı. Kokteylle başlayan ve 1920’li yılların ışıltılı atmosferini Bodrum’a taşıyan görkemli davette caz grubu Flapper Swing sahneye çıktı. Kokteylin ardından davet, akşam yemeğiyle devam etti.

Sunuculuğunu ünlü TV sunucusu Pierre Rabbat ile oyuncu Laila Bin Khalifa’nın üstlendiği gecede konuklar, Ramy Ayach, Severa Nazarhan ve Lou Bega’nın şarkılarıyla keyifli dakikalar geçirdi.

After party’de ise DJ Doğuş Çabakçor performans sergiledi. Lou Bega ve Çabakçor’un eğlenceli şovu, sabahın ilk ışıklarına dek sürdü.

ABD’den özel bir jetle Bodrum’a gelen Nicole Kidman, arkadaşımız Gökhan Kimsesizcan’a Bodrum’u çok beğendiğini ve yakında çocuklarıyla birlikte gelip burada tatil yapacağını söyledi.

14 Mayıs 2017 - Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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