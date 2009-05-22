Nicolas Cage'in yeni filminin çekimleri başladı!

Walt Disney Pictures ve Jerry Bruckheimer Films’in romantik macera komedi filmi ‘Sorcerer’s Apprentice’in yapımına, New York’ta başlandı.



Jerry Bruckheimer’ın yapımcısı olduğu ve Oscar Ödüllü Nicolas Cage’in rol aldığı filmi Jon Turteltaub yönetiyor. Film gişe rekorları kıran Büyük Hazine ve Büyük Hazine: Sırlar Kitabı’nın yıldızı, yapımcısı ve yönetmeni Cage, Bruckheimer ve Turteltaub’ı tekrar bir araya getiriyor. Cage’e, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer ve Toby Kebbell eşlik ediyor.



Filmin Temmuz 2010’da vizyona girmesi plânlandı.

