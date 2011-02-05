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Yaşam

NİCOLAS CAGE'İN KRAL DAİRESİNE YOĞUN İLGİ DENİZLİ (A.A)

05 Şubat 2011 12:37

-NİCOLAS CAGE'İN KRAL DAİRESİNE YOĞUN İLGİ DENİZLİ (A.A) - 05.02.2011 - ''Hayalet Sürücü 2'' filminin Pamukkale'de çekilen sahneleri için Denizli'ye gelen ünlü yıldız Nicolas Cage'e özel oluşturulan kral dairesinin bir gecelik konaklama bedeli bin dolar olarak belirlenirken, odanın bir aylık rezervasyonunun da dolduğu bildirildi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı ve Colossae Termal Otel Genel Müdürü Şeref Karakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'in konakladığı kral dairesinin geceliği bin dolardan satışa sunulduğunu belirterek, özellikle Nicolas Cage'in hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği kral dairesinin 1 aylık rezervasyonun yapıldığını bildirdi. Karakan, Nicolas Cage ve yaklaşık 220 kişilik film ekibinin Pamukkale'de kaldığı süre içinde, beldede büyük canlılık yaşandığını, kentin tanıtımı ve çevre esnafın işlerinin artması açısından verimli bir süreç geçirildiğini kaydetti. Karakan, ünlü yıldız Cage'in Denizli'ye geldiği 25 Ocak'tan itibaren otelin tam dolu olduğunu belirterek, ''Film ekibiyle geçen 1 haftalık süreçte beldeye gelen ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandı. Bu da Pamukkale'nin dünyaya tanıtılmasında faydalı oldu'' diye konuştu. 'Hayalet Sürücü 2'' filminin Pamukkale'de çekilecek sahneleri için Denizli'ye gelen Nicolas Cage için 189'ar metrekarelik tripleks 3 kral dairesi oluşturulmuş ve bunun için 250 bin dolar harcanmıştı.

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