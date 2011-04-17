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Yaşam

Nicolas Cage tutuklandı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Nicolas Cage, sokak ortasında alkollü halde eşini dövmeye kalkışınca, kendini demir parmaklıkların ardında buldu.

17 Nisan 2011 03:00

T24 - Oscar ödüllü ünlü oyuncu Nicolas Cage, sokak ortasında alkollü halde eşini dövmeye kalkışınca, kendini demir parmaklıkların ardında buldu.

Amerikalı aktör Nicolas Cage içkili bir şekilde, sokakta eşiyle kavga ettiği etraftaki araçları tekmelediği ve polis memuruna karşı koyduğu için tutuklandı.

New Orleans polisi, Cage'in önceki akşam New Orleans'ın French Quarter bölgesinde tutuklandığını belirtti.

Polis, çiftin bir evin önünde durduğunu, burada Nicolas Cage'in karısına evi kiraladığını söylediğini, eşinin ise evin kendilerinin olmadığını ifade ettiğini, bunun üzerine aktörün karısını kolundan çekiştirdiğini kaydetti.

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