-NICOLAS CAGE TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Oscar ödüllü ünlü aktör Nicolas Cage, ''Hayalet Sürücü 2'' filminin final sahnesinin çekimleri için Türkiye'ye geldi. British Airways uçağıyla Londra'dan İstanbul'a gelen Cage, Atatürk Havalimanında gazetecilere, ''Sizleri görmek çok güzel, ülkeniz çok güzel, burada olmaktan çok mutluyum'' diyerek, el salladı. Kovboy şapkası takan ve zaman zaman yüzünü gizleyen Nicolas Cage'in hayranları, aktörle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Cage ile birlikte eşi ve çocuğu da Türkiye'ye geldi. Cage'in eşi ve çocuğunun ünlü aktörün uzağında yürümesi dikkati çekti. -''HAYALET SÜRÜCÜ 2'' FİLMİNİN FİNALİ ÇEKİLECEK- Nicolas Cage, Eva Mendes ile baş rollerini paylaştığı 2007 yılı yapımı ''Hayalet Sürücü'' (Ghost Rider) filminin devamı niteliğindeki ''Hayalet Sürücü 2'' filminin Avanos, Ürgüp, Göreme ve Zelve'deki final çekimlerine katılacak. THY'nin tarifeli uçağıyla saat 18.15'te ailesiyle birlikte Kayseri'ye gidecek olan Cage, uçağın kalkış saatine kadar CIP Salonunda dinlendi.