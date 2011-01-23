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Yaşam

Nicolas Cage Türkiye'den ayrılıyor

Nicolas Cage'in başrolünü oynadığı ve final sahnelerinin Türkiye'de gerçekleştirildiği ''Hayalet Sürücü 2'' filminin Kapadokya çekimleri yarın sona eriy

23 Ocak 2011 02:00

T24 - Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage'in başrolünü oynadığı ve final sahnelerinin Türkiye'de gerçekleştirildiği ''Hayalet Sürücü 2'' filminin Kapadokya çekimleri yarın sona eriyor. 


Filmin Kapadokya sahnelerinin çekimleri, Nevşehir'in Avanos ilçesi ile merkeze bağlı Göreme beldesinin ardından Avanos sınırlarındaki Zelve Paşabağı Ören Yeri ve Zelve Açık Hava Müzesi'nde sürüyor.

Aktör Nicolas Cage, çekimlerin tamamlanmasının ardından, hayranlarıyla ve Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı Duman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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