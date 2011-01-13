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Kültür-Sanat

Nicolas Cage Türkiye'de

Nicolas Cage, Hayalet Sürücü 2 adlı filmin final sahnelerinin çekimleri için Türkiye’ye geldi.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Hayalet Sürücü 2 adlı filmin final sahnelerinin çekimleri için Türkiye’ye gelen Nicolas Cage, uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na indikten sonra eşi ve çocukları ile birlikte karayolu ile Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesine geldi.

FOTO GALERİ

Ünlü yıldız Kapadokya'nın kalbindeki beldede bulunan; binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların titiz restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia adlı otelde konaklayacak.

Basın mensuplarının otelin ön kapısında beklediği Cage ve ailesi arka kapıdan gizlice kalacakları odaya çıktı. Ünlü Amerikalı yıldız otelde kalacağı odaya yerleştikten sonra perdesi açık olan pencereden etrafı seyrederken basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü aldığını görünce perdeleri kapattı. 


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