Nicolas Cage Türkiye'de

T24

Ünlü yıldız Kapadokya'nın kalbindeki beldede bulunan; binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların titiz restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia adlı otelde konaklayacak.Basın mensuplarının otelin ön kapısında beklediği Cage ve ailesi arka kapıdan gizlice kalacakları odaya çıktı. Ünlü Amerikalı yıldız otelde kalacağı odaya yerleştikten sonra perdesi açık olan pencereden etrafı seyrederken basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü aldığını görünce perdeleri kapattı.