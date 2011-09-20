Nicolas Cage ölümsüz mü?

T24 -

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Nicolas Cage’e çok benzeyen bir Amerikalının iç savaş sırasında çekilmiş fotoğrafı eBay’de 1 milyon dolar fiyatla satışa sunuldu. Huffington Post'un haberine göre; Washington'da yaşayan Jack Mörd, satışa çıkardığı fotoğrafın eBay ürün açıklama kısmında “Nicolas Cage bir Vampir/1870/Tennesse” yazılı olan siyah beyaz fotoğrafın, Nicolas Cage’in sadece başarılı bir aktör değil aynı zamanda iç savaş döneminde de yaşamış bir vampir ya da benzeri ölümsüz bir varlık olduğunun kanıtı olduğunu iddia ediyor.'Con Air', 'Ghost Rider' ve 'The Rock' filmlerinin 47 yaşındaki yıldızına oldukça benzeyen fotoğraftaki adamın 1870’li Tennessee eyaletinin Bristol kentinde yaşayan gerçek bir şahsa ait olduğu ve photoshop ya da farklı bir grafik programıyla düzenlenmiş olmadığı vurgulanıyor.