Nico Rosberg aktör olmaya karar verdi!

Mercedes ile dünya şampiyonu olduktan sadece 5 gün sonra emekliliğini açıklayan Alman pilot Nico Rosberg, aktörlüğü düşündüğünü dile getirdi.



Nico Rosberg, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu Mercedesle kazandıktan sadece beş gün sonra emekliliğini açıklamıştı.

Ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini dile getirerek emeklilik gerekçesini anlatan 31 yaşındaki sporcu, emeklilik sonrası aktörlük yapmayı düşündüğünü belirterek sevenlerini şaşırttı.

Aksiyon filmlerini seviyor

"Oyunculuk konusunda kariyer yapmayı çok isterim" diyen Rosberg "Almanya'daki bazı önemli aktörler benim çok yakın arkadaşım. Arada onlarla konuşuyorum. Aktörlüğün çok güzel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Oyunculuk konusunda deneyimi olduğunu da dile getiren Rosberg, "Bu konuda biraz tecrübem var çünkü bir pilot olarak birçok reklam çekiminde yer almanız gerekiyor ve ben de çok fazla reklam filminde rol aldım" dedi. Rosberg aksiyon filmlerini sevdiğini de sözlerine ekledi.

Nico Rosberg, Formula 1 kariyerini 51 podyum 30 pole pozisyonu 23 galibiyet ve bir şampiyonlukla noktaladı.