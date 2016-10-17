Nico Hülkenberg'in yeni takımı belli oldu

Renault Spor Formula 1 takımı, Nico Hülkenberg'in 2017 sezonu için takıma katılacağını açıkladı.

Renault açıklamasına göre, 29 yaşındaki yarışçı, ilk yarışına çıktığı 2010'dan beri 111 Formula 1 Grand Prix yarışında yer aldı.



Nico Hülkenberg'in motor sporları öz geçmişine ilk sezonundaki Formula 1 pole pozisyonunu, ilk denemesinde GP2 Series zaferi ve ilk Le Mans 24 Saat yarışında elde ettiği birincilik de dahil.

Halihazırda Force India için yarışan Nico Hülkenberg, daha önce de Formula 1'de Williams ve Sauber için yarıştı.