Nicki Minaj'ın babası, kendisine bir arabanın çarpıp kaçmasının ardından hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Rapçi Nicki Minaj'ın 64 yaşındaki babası, New York'ta kendisine bir araba çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre Robert Maraj cuma günü 18.15 sularında Long Island'da bir yolun kenarında yürüyordu. Bu sırada Maraj'a bir otomobil çarptı ve daha sonra durmadan yoluna devam etti.

Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybetti. Polis, kazayı görenleri arıyor.

Gerçek ismi Onika Tanya Maraj olan Nicki Minaj, Trinidad'da doğmuş ve New York'ta büyümüştü. Ünlü rapçi, babasının ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.