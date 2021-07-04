Nickelodeon yapımcısı, "çocuk oyuncuları cinselleştirdiği" iddiasına yanıt verdi

20 yıl boyunca uluslararası çocuk kanalı Nickelodeon'da çalışan Amerikalı televizyon yapımcısı Dan Schneider, genç oyuncuları cinselleştirdiği iddiasına yanıt verdi.

Drake & Josh ve Zoey 101 gibi gençlik dizilerinin yapımcılığını üstlenen Schneider, iCarly dizisinde fetişist olduğu düşünülen sahnelerin ardından Nichelodeon'la yollarını ayırmıştı.

İddiaları "saçma" bulan yapımcı, çocukların ayakları komik bulduğunu ve genç oyuncuları cinselleştirme amacı olmadığını açıkladı. Nickelodeon'un ana şirketi ViacomCBS tarafından yapılan Schneider incelemesi de herhangi bir cinsel suistimal olmadığı sonucuna vardı.

Birçok röportajda, çalışanlar Schneider'i "kontrolcü ve öfke nöbetlerine eğilimli, hassas bir egoya sahip ve bazı personelleri diken üzerindeymiş gibi hissettiren bir yapımcı" olarak tanımladı ve mesai saatleri dışında çocuk oyunculara mesaj attığı belirtildi.

Yıllar içinde büyüdüğünü ve olgunlaştığını söyleyen Schneider, "Oyuncularla mesajlaşarak veya başka bir şekilde, rahatsızlık verecek herhangi bir etkileşime girmedim" dedi.

Nickelodeon'dan ayrılmasından bu yana yaptığı ilk büyük röportajında New York Times'a konuşan yapımcı, sektöre geri dönmeyi planladığını söyledi.