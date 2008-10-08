Nick Nolte'un evinde yangın

Amerikalı sinema oyuncusu Nick Nolte, California eyaletindeki Malibu kentinde bulunan evinde çıkan yangında hafif yaralandı.



Los Angeles polisinin açıklamasında, 67 yaşındaki aktörün yangın sırasında evden dışarı çıkmak için pencere camını kırdığı ve bu sırada elini kestiği belirtildi.



Polis, yangının kısa devre nedeniyle çıktığını ve Nolte'un evinde yaklaşık 3,5 milyon dolarlık hasar olduğunu tahmin ediyor.



Nolte, son olarak Ben Stiller'ın başrolü oynadığı ''Trophic Thunder'' filminde rol almıştı.