Nick Kyrgios: Roger Federer'in gelmiş geçmiş en iyi tenisçi tartışmasında işi bitti

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, Roger Federer'in 'gelmiş geçmiş en iyi tenisçi' tartışmasındaki yerini kaybettiğini belirterek, "Roger'ın işi bu tartışmada bitti. Hem Rafael Nadal'a hem de Novak Djokovic'e karşı galibiyetlerde geriye düştü" dedi.

Toplamda kazandıkları 61 Grand Slam zaferleriyle tenis tarihini baştan yazan üçlü Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in yıllardır süren rekabeti her zaman hayranlık uyandırdı.

Federer'in sakatlık sorunları yaşaması, Nadal'ın 21. Grand Slam'ini kazanması ve aşı olmamaya devam ederek ülkelerin kısıtlamalarıyla boğuşan Djokovic'in GOAT tartışması diğer tenis oyuncuları için de önemli bir gündem konusu.

Tenisteki GOAT tartışması hakkında yapılan son yorum ise Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios tarafından geldi.

"Roger'ın o ikiliden hariç bazı diğer tenisçileri de yenemeyeceğini düşünüyorum"

Nick, Federer'in GOAT tartışmalarındaki yerini kaybettiğini belirterek, "Roger'ın işi bu tartışmada bitti. Hem Rafael Nadal'a hem de Novak Djokovic'e karşı galibiyetlerde geriye düştü. Kötü bir orana sahip olmaya başladı. Roger'ın o ikiliden hariç bazı diğer tenisçileri de yenemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Federer, Nadal'a karşı 40 maçta 24 kez yenilirken Djokovic'e karşı 50 maçta 27 yenilgi aldı.

Geçtiğimiz sene oynanan Wimbledon çeyrek finalinden bu yana kortlara çıkamayan ve şu anda dizinden geçirdiği operasyonun rehabilitasyon sürecinde olan Federer, yaptığı açıklamada bir süre daha maçlarda yer alamayacağını belirtmişti.

"Rafael Nadal, Fransa'da kazanırsa kesinlikle GOAT olacak"

Diğer taraftan Nadal ise bu sezon çıktığı 15 maçın tamamını üstün bir performansla kazanarak favori olduğu Roland Garros'a göz kırpıyor.

Nick Kyrgios, Nadal'ın toprak zeminde elde edeceği bir başka zafer sonrası gelmiş geçmiş en iyi tenisçi tacını takacağını belirtti.

"Rafael Nadal, Fransa'da kazanırsa kesinlikle GOAT olacak. 22. Grand Slam zaferini elde edip diğerleri 21'de kalırsa GOAT tacı onundur."