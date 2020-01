Nick Cave and The Bad Seeds, yeni albümle dönüyor

Nick Cave and the Bad Seeds yeni stüdyo albümü ve beraberinde bir konser filmi ile yeniden dinleyicileriyle buluşuyor.

Nick Cave and the Bad Seeds resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre albümün ismi "Skeleton Tree" olacak ve 9 eylül tarihinde yayınlanacak. Ancak dinleyiciler, albüme bir gün önce sinema salonunda kulak verme imkanına da sahipler. 8 Eylül tarihinde sadece bir geceliğine global olarak 650 sinema salonunda gösterimde olacak "One More Time with Feeling" isimli konser filminin yönetmeni Andrew Dominik ve açıklamalara göre film "albümün yazım ve kayıt aşamasının trajik arkaplanını" araştırıyor.

Geçtiğimiz sene Nick Cave'in oğlu Arthur Cave henüz 15 yaşında iken uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Son albüm 2013 yılında çıkmıştı

Nick Cave & The Bad Seeds’in bir önceki albümünde yer alan parçalar, Cave’in doğum günü şerefine yayınladığı ‘20.000 Days on Earth’filminde de kullanılmıştı.

Nick Cave & The Bad Seeds, ilk albümü ‘From Here to Eternity’i 1983 yılında piyasaya sürmüştü. Son albüm ‘Push the Sky’ ise 2013 yılında çıkmıştı.