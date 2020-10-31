Nice'te bir kilisede üç kişiyi bıçakla öldürdüğünden şüphelenilen Aouissaoui, saldırıdan 12 saat önce ailesini aramış

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Nice'teki bir kilisede üç kişiyi mutfak bıçağıyla öldüren Tunuslu terör şüphelisi Brahim Aouissaoui'nin saldırıdan 12 saat önce ailesini aradığı ancak bir saldırı planladığına dair hiçbir sinyal vermediği belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre şüpheli, çarşamba akşamı 8 sularında ailesini arayıp Fransa'da olduğunu bildirdi. Aouissaoui'nin kardeşi, "Orada daha iyi iş imkanları olduğunu ve İtalya'da çok insanın iş aradığını, bu yüzden de Fransa'ya geçtiğini söyledi" dedi.

Aouissaoui'nin kardeşi Afef, kardeşinin kalacak bir yer bulmak için saldırının gerçekleştiği Notre Dame Kilsesi'ne girdiğini ve kilisenin karşısındaki bir yerde dinlenmeyi planladığını söylediğini bildirdi. Afef, kardeşinin telefonda saldırı ile ilgili bir şey söylemediğini dile getirdi.

Fransız savcıların açıklamasına göre Aioussaoi geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adasına gitti, İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptı.

Aouissaoui, Safakes'in bir banliyösünde büyümüştü. Safakes'in sığınmacıların Avrupa'ya gitmek üzere kullandığı anahtar noktalardan biri olduğu biliniyor. Şehir, İtalyan adası Lampedusa'nın 130 kilometre uzağında bulunuyor.

Aouissaoui'nin lisede okulu bıraktığı ve bisiklet tamircisi olarak çalışmaya başladığı, daha sonra da benzin satmaya başladığı belirtildi.

Safakes yetkilileri, geçmişte Aouissaoui'nin uyuşturucu kullanımı ve "şiddet olaylarına karışmasının" yerel polisin dikkatini çektiğini bildirdi.

Aouissaoui'nin annesi Gamra İsavi, "Alkol ve uyuşturucu içerdi. Ona, 'Paramız yok, neden harcıyorsun' derdim. Bana, 'Allah isterse beni doğru yola sokar. Bu sadece beni ilgilendirir' diye yanıt verdi" dedi.

Şüphelinin abisi Yasin, kardeşinin davranışlarında değişim görmeye başladığını söyledi. Yasin, kardeşinin son iki senede düzenli olarak dua etmeye başladığını ancak radikalleştiğine dair işaretler görmediğini ifade etti.