Nice saldırısıyla ilgili 5 gözaltı



Nice'de 10'u çocuk 84 kişinin öldürüldüğü ve 52'si ağır 202 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldığı açıklandı. Soruşturmayı yürüten Paris savcılığı, Tunus vatandaşı Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in suç ortağı olduğu sanılan 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Şüphelilerden üçü cinayete yardım etmek ve terör saldırısı düzenlemekle suçlanıyor. Üç şüpheliden biri, Arnavut bir çiftle birlikte saldırgan Bouhlel'in insanlara ateş attığı silahı tedarik etmekle suçlanıyor.

Soruşturmayı yürütülen yetkililerin elde ettiği bilgilere göre, Bouhlel saldırıyı uzun bir süre önce planladı. Paris Terörle Mücadele Başsavcısı François Molins, Bouhlel'in cep telefonu üzerinden taradıkları fotoğraf ve verilere dayanarak saldırıyı aylar öncesinde planladığını belirlediklerini açıkladı.

Saldırganın telefonunda 2015 yazında Nice'deki iki havai fişek gösterisinin görüntülerinin olduğu ve görüntülerde insan kalabalığına dikkat çekildiği belirtildi. Ayrıca bir otomobilin restorana sürüldüğü bir gazete küpürü tespit edildi.

Şüpheliler arasında yoğun bir haberleşme trafiği olduğu da belirtiliyor. Saldırıda kullanılan kamyona şüphelilerin daha önce birlikte bindiği, kamyondan alınan parmak izleri üzerinden tespit edildi.

Olağanüstü hal uzatıldı

Saldırılardan bir hafta sonra daha önce uygulamaya sokulan olağanüstü halin, altı ay daha uzatılarak 2017 başına kadar süreceği açıklandı. Fransa'da olağanüstü hal yetkililere mahkeme kararı olmaksızın ev baskınları yapma ve radikal organizasyonları kapatma imkânı veriyor. Fransa'da 13 Kasım 2015'te meydana gelen Paris saldırıları sonrası ilan edilen olağanüstü halin ay sonunda bitmesi gerekiyordu.

Saldırganı durdurmak için hayatını tehlikeye attı

Nice Matin gazetesi, saldırı gecesiyle ilgili ayrıntılara yer verdi. Gazete, ülkenin en önemli milli bayramı olan 14 Temmuz Milli Gün'de etkinlikleri izlemek için eşiyle olay yerinde olan bir adamın saldırıyı engellenmeye çalıştığına yer verdi. Haberde, bir kamyonun kalabalığın üzerine sürüldüğünü gören adamın, motosikletiyle ölmeyi göze alarak kamyonu takip ettiği ve saldırganı durdurmaya çalıştığı belirtildi. Yine bir bisikletli vatandaşın da saldırganı engellemeye çalıştığı ancak kendisine doğrultulan silah nedeniyle kamyondan uzaklaştığına yer veriliyor.