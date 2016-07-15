Nice saldırganının kimliği açıklandı



Fransa'nın Nice kentinde ülkenin en önemli milli bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarını kana bulayan terör saldırısı ile ilgili ayrıntılar netleşiyor.

Paris Terörle Mücadele Başsavcısı François Molins, perşembe gecesi Nice'de düzenlenen saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Molins, saldırıda 10'u çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 52'si ağır 202 yaralı bulunduğunu bildirdi. Savcı, ağır yaralılardan 25'inin yaşam ünitesine bağlı tutulduğunu kaydetti.

İstihbaratta kaydı yok

Bastille Günü kutlamaları sırasında kullandığı kamyonu kalabalığın içine süren failin kimliği de tespit edildi. Paris Başsavcısı, failin Nice kentinde yaşayan Tunus vatandaşı Muhammed Lahouaiej Bouhlel olduğunu açıkladı. Savcı, güvenlik birimlerinin elinde failin daha önce suç vakalarına karıştığı bilgisinin bulunduğunu, ancak radikalleşme bağlantısı nedeniyle istihbarat birimlerinde herhangi bir kaydının bulunmadığını belirtti.

"Cihatçı çağrılarla örtüşüyor"

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığını kaydeden Molins, ancak saldırının cihatçı terör örgütlerinin çağrılarıyla örtüştüğünü belirtti. Saldırganın tek başına mı hareket ettiği, yoksa bir gruba mı dahil olduğu konusunda soruşturma sürüyor.

Savcı, saldırganın kamyonu sürdüğü sırada üç polis memuruna da ateş açtığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çeken savcı, kamyonda saldırganın ehliyet ve banka kartıyla bir cep telefonu ve bir tabancayla çok sayıda sahte silahın ele geçirildiğini açıkladı. Saldırgan, kamyonun içinde polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Failin boşandığı eşinin polis gözetiminde olduğu da belirtildi.