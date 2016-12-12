Niasse kiralık geliyor

Trabzonspor, Everton'dan ayrılması beklenen Oumar Niasse için devrede.

Teknik direktör Ersun Yanal ile başkan Muharrem Usta bir araya geldi ve hedefteki isimler hakkında durum değerlendirmesi yaptı.



Edinilen bilgiye göre hücum anlamında büyük sorun yaşayan Yanal, forvet transfer isteğini bir kez daha yeniledi.

Fanatik'in haberine göre; Hugo Rodallega için ilk temasını gerçekleştiren bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor'dan geri dönüş bekliyor.

Ersun Yanal’ın çok istediği bir diğer isim Oumar Niasse içinse kulübü Everton’tan transfer izni çıktığı ifade edildi.



Galatasaray’ın da listesinde olan Senegalli forveti kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi.