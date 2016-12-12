T24 LogoT24 Logo
Spor

Niasse kiralık geliyor

Everton'da forma şansı bulamayan Niasse için Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi

12 Aralık 2016 12:51

Trabzonspor, Everton'dan ayrılması beklenen Oumar Niasse için devrede.

Teknik direktör Ersun Yanal ile başkan Muharrem Usta bir araya geldi ve hedefteki isimler hakkında durum değerlendirmesi yaptı.

Edinilen bilgiye göre hücum anlamında büyük sorun yaşayan Yanal, forvet transfer isteğini bir kez daha yeniledi. 

Fanatik'in haberine göre; Hugo Rodallega için ilk temasını gerçekleştiren bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor'dan geri dönüş bekliyor. 

Ersun Yanal’ın çok istediği bir diğer isim Oumar Niasse içinse kulübü Everton’tan transfer izni çıktığı ifade edildi.

Galatasaray’ın da listesinde olan Senegalli forveti kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. 

ETİKETLER

Oumar NiasseTrabzonsporErsun Yanaltransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24