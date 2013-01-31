Eski Fenerbahçeli Niang Beşiktaş'ta

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçeli eski futbolcu Mamadou Niang'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Niang 6 aylığına kiralandı.



Beşiktaş, transferde sürpriz bir hamle yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçeli eski futbolcu Mamadou Niang'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Niang satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralandı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Senegalli futbolcu, 2011 yazında Fenerbahçe'den Katar'ın Al Saad takımına transfer olmuştu.

33 yaşındaki Niang, 55 kez Senegal Milli Takımı forması giydi. Beşiktaş, Gökhan Süzen ve Dentinho'nun ardından Mamadou Niang'la 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.