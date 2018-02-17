NI, Kuzey Kore'nin 'en güçlü silahını' açıkladı

Amerikan National Interest (NI) dergisi, Kuzey Kore yönetiminin elindeki en etkili silahın gizli servisler olduğunu iddia etti. Derginin ABD Savunma Bakanlığı'nın raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin, istihbarattan sorumlu iki temel gizli teşkilata sahip olduğunu ve yarımadada bir silahlı çatışma çıkması durumunda istihbarat teşkilatlarının başarıyla kullanılabileceğini kaydetti. NI dergisi ülkedeki gizli servisler için "acıması" dedi.

Amerikan National Interest (NI) dergisi, Kore Yarımadası'nda silahlı çatışmanın çıkması durumunda, Kuzey Kore yönetiminin elindeki en etkili silahın gizli servisler olacağını belirtti.

NI, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin, istihbarattan sorumlu iki temel gizli teşkilata sahip olduğunu yazdı. İlki, dış istihbarat ve gizli operasyonları organize ederken, ikincisinin karşı istihbarattan sorumlu olduğu ifade edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Dergiye konuşan uzmanlara göre, Kuzey Kore'nin dış istihbarat alanındaki temel gizli servisi olan Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat İdaresi, Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi (GRU) örnek alınarak oluşturuldu. Bu idare gizli operasyonlar, siber faaliyet, yurtdışında istihbarat toplama ve Güney Kore'yle görüşmelerden sorumlu 6 alt bölümden oluşuyor.

"Faaliyetlerini Güney Kore'de yürüten iki teşkilat daha var"

Kuzey Kore Devlet Güvenliği Koruma Bakanlığı'nın ise karşı istihbarat alanında faaliyet gösteren temel kurum olduğu kaydediliyor. Dış istihbaratta da bazı işlevlere sahip olan bu bakanlığın da Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Bakanlığı örnek alınarak oluşturulduğu ifade ediliyor. Pentagon'un raporunda, bu bakanlığın doğrudan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hesap verdiği ileri sürüyor.

Haberde, "Ama faaliyetini Güney Kore topraklarında yürüten iki teşkilat daha var" ifadesi kullanılırken bu iki gizli servisin faaliyetlerinin de doğrudan Güney Kore'yle ilgili olduğuna dikkat çekiliyor.

Birleşik Cephe Dairesi, güney komşuda Kuzey Kore yanlısı grupların organize edilmesinden sorumluyken Pentagon'un raporunda adı ‘225. Büro' olarak geçen ikinci teşkilatın gizli çalıştığı vurgulanıyor. ABD askerlerinin görüşüne göre ‘225. Büro', gizli ajanların eğitimi ve Güney Kore'ye sızdırılmasından sorumlu. Bu kurumun ayrıca komşu ülkede huzursuzluk ve devrimleri kışkırtmakla uğraşan yeraltı siyasi örgütleri oluşturmaktan sorumlu olduğu ileri sürülüyor.

"Silahlı çatışma çıkarsa başarıyla kullanılır"

Dergi, gizli servislerin Kuzey Kore'nin kilit öneme sahip desteklerden biri olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, Kuzey Koreli ajanların yurtdışında başarıyla hareket etme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor. Kim Jong-un'un ağabeyi Kim Jong-nam'ın da Kuzey Kore gizli servisleri tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Kuzey Kore gizli servisleri için ‘acımasız' diyen NI, bu teşkilatların Kore Yarımadası'nda silahlı çatışmanın çıkması durumunda başarıyla kullanılabileceğini kaydediyor.