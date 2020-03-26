NFL yıldızı Drew Brees'ten Koronavirüs'le mücadele için 5 milyon dolarlık bağış

New Orleans Saints'in 41 yaşındaki yıldız 'quarterback'i Drew Brees, yeni tip Koronavirüs'le mücadele için Louisiana eyaletindeki organizasyonlara 5 milyon dolar değerinde bağışta bulundu.

Brees, günde 10 bin yemek dağıtmayı planlarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Önceliğimiz halkımıza bu zor zamanları aşmasında destek olmak. Yerel organizasyonlarla sürdürdüğümüz görüşmeler ve araştırmalar sonrasında Second Harvest Food Bank, Ochsner Health Systems, Walk-Ons, Jimmy Johns, Smalls Sliders ve Waitr ile ortaklığımızı bütün Louisiana’da çocuklara, yaşlılara ve ihtiyacı sahibi ailelere günde 10 binden fazla yemek hazırlamaya ve dağıtmak için harekete geçirdik. Üstümüze düşeni yapalım, umudumuzu koruyalım ve bunu birlikte aşalım" ifadelerine yer verdi.

Sözcü'nün haberine göre; NFL’de tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve 2009’da New Orleans Saints’e tarihindeki ilk Super Bowl zaferini getiren efsane oyuncu bu ay başında takımıyla toplam 50 milyon dolar değerinde iki yıllık bir kontrat imzalamıştı.



Geçen hafta ise Saints’in başantrenörü Sean Payton’ın Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Payton NFL’de viresü yakalandığı tespit edilen ilk isim olmuştu.