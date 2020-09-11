NFL sezonu Koronavirüs pandemisinin gölgesinde başladı; son şampiyon bıraktığı yerden devam etti

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ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) sezonu Koronavirüs pandemisinin gölgesinde başlarken yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyonluk Kansas City Chiefs rakibi Houston Texans'ı evinde rahat geçti.

Maçtan önce şampiyonluk bayrağını stadının tepesine giden Chiefs, güçlü hücumunun ritim tutturmasıyla Texans'ı 34-20'lik skorla geçti.

Chiefs'in oyun kurucu Patrick Mahomes, geçen sene bıraktığı yerden devam ederek 35 pas denemesinin 23'ünde başarılı oldu ve 5 sayı pası attı

Arrowhead Stadyumu'na Covid-19 pandemisi nedeniyle sadece 15 bin 895 seyirci alındı. Maç öncesi dev ekranlardan ırksal eşitlik ile ilgili mesajlar paylaşıldı.