NFL oyuncularının yüzde 2.5'inde Koronavirüs'e rastlandı

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ABD Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) forma giyen 72 Amerikan futbol oyuncusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ligde forma giyen atletleri temsil eden sendika NFL Oyuncular Birliği, ligdeki her oyuncuya test yapılmadığını, ancak yapılan testlere göre ligdeki oyuncuların en az yüzde 2.5'inin virüsü taşıdığını bildirdi.

Sendika, Koronavirüs'e yakalanan oyuncuların ismini paylaşmazken, bir yoğunluk haritası yayımladı. Bu haritaya göre en çok vaka görülen takım Miami Dolphins oldu. Dolphins'i Arizona Cardinals ve bir başka Florida ekibi olan Jacksonville Jaguars takip ediyor..

NFL, yeni sezonunu 10 Eylül'de başlatmayı planlıyor. Reuters'ın aktardığına göre bazı takımlar stadının kapasitesini düşürürken, bazıları da stadyumlarının kapısını seyircilere tamamen kapayacak.