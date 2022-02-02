NFL'den bir Tom Brady geçti: Tüm zamanların en başarılı oyun kurucusu, 22 sezon ve 7 Super Bowl şampiyonluğunun ardından Amerikan futbolunu bıraktı

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Sadece Amerikan futbolunun değil, tüm spor dünyasının en ikonik isimlerinde Tom Brady, 7 Super Bowl şampiyonluğu kazandığı 22 sezonun ardından emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Tüm zamanların en iyi oyun kurucusu kabul edilen Brady, geçen hafta ESPN'de emekli olacağına dair bir haberin yer almasının ardından hala karar verme aşamasında olduğunu duyurmuştu. 44 yaşındaki atlet, Buccaneers'ın Los Angeles Rams'e playofflarda kaybettiği karşılaşmanın son maçı olduğunu doğruladı.

Brady, son sezonunda lige yine en çok tamamlanan pas, pas mesafesi, touchdown pası ve pas girişiminde liderlik etti.

NFL tarihinde en çok Super Bowl kazanan oyuncu olan Brady, aynı zamanda en çok touchdown pası verme rekoruna da sahip.

Sosyal medya üzerinden uzun bir veda mesajı yayımlayan Brady, “Bunu yazmak benim için zor ama deneyeceğim: Artık bu rekabetçi taahhütü vermeyeceğim. NFL kariyerimi çok sevdim, ancak artık dikkatimi ve enerjimi onları gerektiren başka şeylere verme zamanı geldi. Geçen hafta bolca geçmişi düşündüm ve kendime zor sorular sordum. Başardıklarımızdan çok gururluyum. Takım arkadaşlarım, koçlarım, rakiplerim ve taraftarlar benim yüzde 100'ümü hak ediyor, ancak şu anda en iyisi sahayı gelecek jenerasyona bırakmak“ yazdı.

Brady, kariyeri botunca 3 kez MVP ödülüne de layık görüldü.