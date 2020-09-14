NFL'de ilk hafta: Patriots, Brady sonrası döneme galibiyetle başladı

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ABD'nin profesyonel Amerikan Futbolu Ligi, Koronavirüs salgınının gölgesinde başladı.

Sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Kansas City Chiefs rakibi Houston Texans'ı evinde 34-20'lik skorla rahat geçti.

Haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından birinde New England Patriots, Miami Dolphins'i 21-11 yendi. 20 yıllık Tom Brady döneminin sona ermesinden bu yana ilk kez sahaya çıkan Patriots'un yeni oyun kurucusu 2015 sezonu MVP'si Cam Newton, iki kez sayı bölgesine girdi. Uzun yıllar boyunca pas ağırlıklı sistemiyle son yılların en başarılı NFL takımı olan Patriots'un yeni sezonda Newton-Michel tandemiyle bu sene koşuya daha çok ağırlık vermesi bekleniyor.

Öte yandan profesyonel Amerikan futbol kariyerinde ilk kez Patriots dışında bir takım için forma giyen Brady'nin liderlik ettiği Tampa Bay Buccaneers sezona kötü başladı. Birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi oyun kurucusu kabul edilen Brady, Buccaneers formasıyla ilk maçında iki defa topu rakibine atarak Drew Brees önderliğindeki New Orleans Saints'e 34-23 yenildi.

Geçen sezon Super Bowl'da Chiefs'e yenilen San Francisco 49'ers, NFL'in en büyük maçına tekrar gitme ve bu kez kazanma koduyla başladığı sezonun ilk maçında Arizona Cardinals'a kaybetti.

NFL'in ilk haftası bu akşam oynanacak Steelers- Giants ve Titans- Broncos karşılaşmalarıyla sona erecek.

Sezonun ilk karşılaşmasına birçok oyuncu da ırkçılığa karşı mesajlar verdi. Karşılaşmalar Koronavirüs pandemisi nedeniyle çoğunlukla boş stadları oynandı.

NFL'de ilk haftanın sonuçları şöyle: