NFL'de 3. hafta: Eski Brady'den esintiler

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NFL'de 3. haftanın noktalanmasına tek maç kalmışken Buffalo Bills, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans, Seattle Seahawks ve Chicago Bears 3'te 3 yaptı.

Haftaya bir kez daha Seattle Seahawks'ın oyun kurucusu Russell Wilson damga vurdu. New England'a karşı akıllarda kalan performansının ardından bu hafta da 5 gol pası verdi. Böylece Wilson bir rekor kırarak ilk üç haftada 14 gol pası vermiş oldu.

Geçen hafta Wilson'ın gazabına uğrayan New England Patriots bu hafta Las Vegas Raiders'ı evinde rahat geçti. Böylece Patriots, Tom Brady sonrası yeni dönemine 2 zafer ve bir mağlubiyetle başladı.

Brady ise Buccaneers'i geçen sezonun başından bu yana gösterdiği en iyi performansla zafere taşıdı. 297 yard pas atan Brady, üç kez gol bölgesini buldu.

NFL'de üçüncü hafta pazartesi gecesi oynanacak Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens karşılaşmasıyla sonuçlanacak. AFC'nin iki favori takımının karşı karşıya geleceği maç TSİ 03.15'te başlayacak.

NFL'de 3.haftanın sonuçları şöyle: