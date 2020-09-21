NFL'de 2.haftanın sonuçları: Russell Wilson'ın pasları Seahawks'ı zafere taşıdı

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Yeni NFL sezonunun ilk haftasına beklenmedik sonuçlar damga vururken, 2.haftada oynanan 15 maçın 14'ünü favori gösterilen takımlar kazandı.

2.haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri pazar akşamı oynandı. Son 3 saniyede Seattle Seahwaks, Cam Newton'ın New England Patriots'a zaferi getirecek bir yardı almasına izin vermedi. İki takımın oyun kurucusu da harika bir maç çıkardı. Newton, 397 yard pas atıp 47 yard koşarken, Seahawks'ın oyun kurucusu Russell Wilson 5 touchdown ile takımını zafere taşıdı.

Stephen Gostowski, geçen senenin sürpriz takımı Tennessee Titans'ı son saniyelerde attığı 3 puanlık saha golü ile zafere taşıdı.

Baltimore Ravens, evinde 14. kez üst üste kazandı. Lamar Jackson'ın 204 yardda kalmasına rağmen Ravens, rakibi Houston Texans'ı 33-16 yendi.

Haftanın en başarılı oyun kurucusu Buffalo Bills'in genç yıldızı Josh Allen oldu. Allen, Miami Dolphins defansına karşı 400 yarddan fazla pas attı.

İkinci haftaya sakatlıklar da damga vurdu. Geçen senenin NFC şampiyonu San Francisco'nun oyun kurucusu Jimmy Garoppolo ve koşucusu Raheem Mostert, New York Giants'ın koşucusu Saquon Barkley ve Denver'in oyun kurucusu Drew Rock sakatlık geçirerek maçları tamamlayamadı.

NFL'de ikinci hafta bu akşam oynanacak Las Vegas Raiders-New Orleans Saints karşılaşmasıyla sona erecek. Bu, Las Vegas'taki Allegiant Stadium'unda oynanacak ilk karşılaşma olacak.

NFL'de 2.hafta sonuları şöyle: