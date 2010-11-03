Nezle tarih mi oluyor?

T24

Hedef TRIM21 takviyesi

Yapılan araştırmaya göre, nezleye neden olan virüs, insan hücresi içinde bulunan TRIM21 adlı bağışıklık proteinin yardımıyla yok edilebiliyor.Bu protein, hücreye giren virüsü teşhis ettiği anda, anti-virüs mekanizmasını işletip, nezleyi ortadan kaldırıyor. Ancak TRIM21, her zaman ve herkeste yeterli olamayabildiğinden, hastalığı ortadan kaldıramıyor. İşte bu nedenle şimdi hedef, TRIM21 bağışıklık proteini içeren ilaç ürünlerini üretmek. İki ila beş yıl içerisinde hazırlanıp, piyasaya girmesi beklenen bu ilaçların, burun spreyi şeklinde olması bile mümkün. İşin bir başka güzel yanıysa, TRIM21’in, sadece nezle virüsüne değil, birçok günlük hastalığa çare olabilecek nitelikte bir protein olması.