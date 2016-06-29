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Yaşam

Nezih Tuncay hayatını kaybetti

Nezih Tuncay 71 yaşında hayatını kaybetti

29 Haziran 2016 19:19

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Nezih Tuncay 71 yaşında hayatını kaybetti. Nezih Tuncay Devekuşu Kabare’nin önemli oyuncularındandı. Ölüm haberini Tuncay'ın oğlu Facebook sayfasından duyurdu:

"Canım babam Nezih Tuncay'ı bugün kaybettik. Bu zorlu süreçte bize destek olan tüm dostlara çok teşekkür ederim. Allah kimseyi sevdiğinden ayırmasın."

 

Nezih Tuncay kimdir?

 

Usta oyuncu Nezih Tuncay, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1965 yılında sanat hayatına başlayan Tuncay, Devekuşu Kabare'nin önemli isimlerinden birisidir. Sırasıyla Arena Tiyatrosu, Sezer Sezin Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalışan usta oyuncu Tuncay, uzun süre Devekuşu Kabare topluluğunda yer aldı. Mahallenin Muhtarları, Rus Gelin ve Yaprak Dökümü gibi çok sayıda dizide oynayarak halk tarafından oldukça beğenildi. Birçok sinema filminde de oynayan Tuncay, en son 12 Şubat 2016'da vizyona giren“Dünyanın En Güzel Kokusu” isimli filmde rol aldı.

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