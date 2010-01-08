Nezarethane'de şüpheli ölüm!

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DHA'nın haberine göre, gözaltındaki şüpheliler sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği’ne getirildi. Bu sırada bir anda yere yığılan Konuş hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Konuş’un kesin ölüm sebebi otopside belirlencek.Azerbaycan uyruklu kuryeler U.B. ile A.İ., 9 Kasım 2009 günü Laleli’deki esnaftan topladıkları 1 milyon 200 bin dolar ile birlikte kaçırıldı. Hadımköy’de yaralı halde bulunan kuryelerin ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturma sonucu 120 polisle 26 adrese baskın yapıldı. Çete lideri Cemil B. ile çete üyesi biri meslekten atılma diğeri açıkta olan iki polisin bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gasp edilen paranın bulunmasına çalışılıyor.