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Yaşam

Nezarethanede intihar

Abbas İnan, nezarethanede battaniyeden kopardığı parçayla kendini demir parmaklıklara asarak canına kıydı.

04 Aralık 2008 02:00

Çanakkale'de çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Abbas İnan, nezarethanede battaniyeden kopardığı parçayla kendini demir parmaklıklara asarak canına kıydı. Olayın güvenlik kamerasında kayıtlı olduğu öğrenildi. İnan'ın üvey oğlunun da geçen yıl nezarethanede  yaşımına son verdiği öğrenildi. 

Anafartalar Polis Merkezi ekipleri, aile fertlerine kötü muamelede bulunup, kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçunu  işlediği ileri sürülen Abbas İnan'ı (39) , dün gece gözaltına aldı.
 
İnan, Emniyet Müdürlüğü'nün zemin katındaki Anafartalar Polis Merkezi'ne getirilerek, nezarethaneye konuldu. Alkollü olduğu ileri sürülen İnan, nezarethanedeki battaniyeden kopardığı parçayla demir parmaklıklara kendini asarak yaşamına son verdi. Nezarethanedeki güvenlik kameralarından saat 02.00 sıralarında canına kıydığı belirlenen İnan'ın cesedi olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Eşi kamera kayıtlarını izledi.

İnan'ın  eşi  Kadriye İnan, önceki evliliğinden olan oğlu H.Ç'nin de Çanakkale'de geçen yıl
hırsızlık suçundan gözaltında tutulduğu nezarethanede intihar ettiğini söyledi.
O dönem nezarethanede kamera sistemi bulunmadığını, kendilerine H.Ç'nin
intihar ettiğinin söylendiğini ifade eden Kadriye İnan, eşinin ölümünün ardından
nezarethanede kaydedilen görüntüleri izlediğini belirtti.(AA)

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