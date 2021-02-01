Nez'den "Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz" diyen Tuğba Özay'a: Nefretinizi kendinize saklayın, LGBT yalnız değildir

Sosyal medyada "Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz" çıkışıyla tepki çeken Tuğba Özay'a şarkıcı Nez'den sert tepki geldi. "Nazım Hikmet'in şiirini paylaşarak aydın olunmuyor. Nefretinizi kendinize saklayın" diyen Nez, "Bizler zamanında istediğimiz gibi dergilere giyinmedik mi? Klipler çekmedik mi? Hepimiz sadece kadın gibi kadın olduk. Pardon da kime göre neye göre bilirkişi kim? Kadın gibi kadın nasıl olunuyor ben kot giyip saçımı sıfıra vurunca ne oluyorum. LGBT yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay, geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafını, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” notuyla paylaştı. Bu sözlerden sonra büyük tepki alan Özay, yeni bir paylaşımda daha bulundu ve bir gencin yıllar önce çektiği eğlence içerikli videoyu gündeme taşıdı.

"Bu çocukların geleceğini el birliğiyle karartıyorsunuz!"

Son paylaşımına, “Türkiye bu görüntüleri savunuyor olamaz!!! Yüzlerce mesaj yağıyor sizlerden... Hepinize binlerce teşekkür ederim. Anlayan anladı sözlerimi! Bu çocukların geleceğini elbirliğiyle karartıyorsunuz! Bu çocuklar fuhuşa, maddeye, intihara sürükleniyor ve kendini bilmezler beni linç ediyor! Eee ayaklar baş başlar ayak olursa normaldir linç edilmem!” diyen Tuğba Özay’a videodaki kişiden sert tepki geldi.

"Bana bir şey olursa sorumlusu Tuğba Özay’dır"

Tuğba Özay'ın hedef gösterdiği YouTuber, “Bu Instagram story'lerini akrabalarım ve tüm çevrem gördü. Birkaç ay öncesinde ise beğenip takip ediyordu beni. Şimdi ise akrabalarımdan ve birçok insandan tehdit mesajları alıyorum! Bana bir şey olursa sorumlusu TUĞBA ÖZAY’dır!” dedi.

"Kimseyi hedef gösteremezsin"

Özay'ın bu paylaşımlarına Nez'den sert tepki geldi. Nez, "Kimseyi hedef gösteremezsin. Ben hatırlıyorum sen motor kıyafetiyle çıktın. Sen kadın gibi de erkek gibi de giyinmedin, elektronik alet gibi giyindin. O zaman biz sana ne diyelim. İsteyen istediği şarkıyı söyler, istediği gibi giyinir. Sen o çocuğun hesabını sayfana koyarak ifşa ettin. Savunucusu sen misin diyorsan evet benim" dedi.

"Nazım Hikmet'in şiirini paylaşarak aydın olunmuyor"

Nez paylaşımında ,"Pardon da kadın kadın gibi olsun adam adam gibi diye paylaşım yapan kimdi? Nazım Hikmet'in şiirini paylaşarak aydın olunmuyor. Nefretinizi kendinize saklayın" diye yazdı.

"Bizler zamanında istediğimiz gibi dergilere giyinmedik mi"

Nez, sonrasında da, "Bizler zamanında istediğimiz gibi dergilere giyinmedik mi? Klipler çekmedik mi? Hepimiz sadece kadın gibi kadın olduk. Pardon da kime göre neye göre bilirkişi kim? Kadın gibi kadın nasıl olunuyor ben kot giyip saçımı sıfıra vurunca ne oluyorum. LGBT yalnız değildir" diyerek tepki gösterdi.