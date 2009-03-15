Nez ateş püskürdü

29. doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş BKM Mutfak'ta kutlayan Nez, hakkında çıkan haberleri yalanladı.



Ünlü şarkıcı Nez, 29'uncu dogum gününü arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş BKM Mutfak'ta kutladı.



Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, çıkışta koşar adımlarla cipine binen şarkıcı Nez, Beyoğlu'nda bir erkek arkadaşıyla yakalanması haberiyle ilgili olarak oldukça tepkili olan Nez, "O fotoğraflardaki kadın ben değilim. Hayatımda kimse yok. Olsa yüzümü niye saklayayım. Ayrıca benim kollarımda dövme var o kadında dövme yok. Hayatımda biri olursa bunu zaten saklamam. Ben o saatde evdeydim. Beyoğlu'na tek başıma çıkmam zaten. Lütfen yapılan haberlere dikkat edilsin" dedi. Nez kafasındaki şeytan boynuzu için, "Kötü insanların bende korkması için taktım" şeklinde konuştu.

