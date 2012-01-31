-Neyzen Tevfik anıldı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Hicivleri ile tanınan şair ve ney ustası Neyzen Tevfik, Kartal'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Tevfik için Kartal Merkez Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma töreninde Kartal Belediye Başkanı Danışmanı Vedat Özbaş tarafından okunan dua ve ilahilerin ardından Neyzen Tevfik'in hiciv ve şiirleri okundu. Kartal Musiki Derneği ney öğrencisi Doğan Güven tarafından ney takdimi sunuldu. Mezarda düzenlenen anmanın ardından Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde saygı gecesi düzenlendi. Anma programına konuşmacı olarak araştırmacı Fikret Bertuğ, Celal Bayar Üniversitesi'nden Sultan Sarı, Neyzen Tevfik'in son ney öğrencisi İlyas Çetinkol katıldı. Emine Şanlı'nın yönettiği programda Kartal Musiki Derneği Başkanı Dr. Arif Şanlı, Neyzen Tevfik'in bestelerinden oluşan bir konser verdi. Programa Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, sanatçı Metin Akpınar ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin onur konuğu Metin Akpınar'a sürpriz yapılarak ''Güler misin, Ağlar mısın'' filminden küçük bir bölüm gösterildi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, programın sonunda katılımcılara günün anısına birer Kartal heykelciği hediye etti. Heykelciği alan Metin Akpınar, ''Bu ödülü hak etmek için iki laf edeyim Neyzen'in öfkesi de bitmedi, sitemi de bitmedi, üflemesi de bitmedi, sıkıntısı da bitmedi. Bana göre bu güzel anmalar sayesinde ömrü de bitmedi'' ifadelerini dile getirdi.