"Neymar'ın halen Ballon d'Or kazanmamış olması skandal"

Paris Saint-Germain kalecisi Giuanluigi Buffon, takım arkadaşı Neymar'ın henüz Ballon d'Or ödülünü kazanamamış olmasını skandal olarak nitelendirirken, Kylian Mbappe'nin gelecek yılları domine edeceğini söyledi.

Buffon bu yaz Juventus'tan PSG'ye transfer olarak Cristiano Ronaldo ile oynama fırsatını kaçırdığını düşünülürken İtalyan eldiven, Paris'de Neymar ve Mbappe ile oynamaktan oldukça mutlu:

"Çok fazla şampiyon oyuncuyla oynadım ve yine de daha fazlasıyla oynamak istiyorum, Ronaldo da dahil."

Corriere della Sera'ya konuşan 40 yaşındaki kaleci, "Paris'te de şampiyonlar var. Mbappe ve Neymar bu tür oyunculardan. Neymar'a Ballon d'Or ödülünü kazanamamış olmasının skandal olduğunu ve öfkelenmesi gerektiğini söyledim. O ve Mbappe aşırı yetenekli oyuncular ve gelecek yılları domine edecekler" dedi.

Buffon'un kariyerinde kazanamadığı tek kupa Şampiyonlar Ligi olduğu için PSG'ye transfer olduğu ve bu kupayı artık kazanmak istediği söylenirken Buffon, para konusunda hareket etmediğini aksi takdirde daha önceden transfer olabileceğini belirtti.

PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile eşleşti. İlk maç 12 Şubat Salı günü Old Trafford'da oynanacak.