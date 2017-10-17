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Spor

Neymar'a inanılmaz prim

Ballon d'Or ödülü  3 milyon Euro'luk prim  Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Fransa basını  PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sözleşmesinde Ballon d'Or ödülü için 3 milyon Euro'luk prim maddesi yer aldığını iddia etti

17 Ekim 2017 15:49

Ballon d\'Or ödülü  3 milyon Euro\'luk prim 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Fransa basını  PSG\'nin Brezilyalı yıldızı Neymar\'ın sözleşmesinde Ballon d\'Or ödülü için 3 milyon Euro\'luk prim maddesi yer aldığını iddia etti. 222 milyon Euro\'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi olarak PSG kadrosuna katılan Neymar için kulübü  Ballon d\'Or ödülünü kazanması için adeta teşvik verdi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022\'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d\'Or için kulübünden 3 milyon euro prim alacak. Neymar son olarak 2015 yılında Ballon d\'Or ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo\'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.

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