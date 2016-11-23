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BBC Türkçe

Neymar'a iki yıl hapis istemi

İspanyol savcılar, "transfer usulsüzlüğü" davası kapsamında Barcelonalı yıldız Neymar'ın 2 yıl hapsini istedi. Savcılık, eski Barcelona başkanı Sandro Rosell için de 5 yıl hapis ve 8,2 milyon Euro para cezası talep etti.

23 Kasım 2016 21:00

İspanyol savcılar, "transfer usulsüzlüğü" davası kapsamında Barcelona futbolcusu Neymar'ın 2 yıl hapsini istedi.

Ünlü futbolcu 2013 yılında Brezilya ligi takımı Santos'tan Katalan ekibine transfer olmuştu.

Neymar için 2 yıl hapis cezası isteyen savcılık, eski Barcelona başkanı Sandro Rosell için de 5 yıl hapis ve 8,2 milyon Euro para cezası talep etti.

Neymar, babası ve eski Barcelona başkanı Rosell'in mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Dava, Neymar'ın transfer haklarının yüzde 40'ını elinde bulunduran, Brezilyalı bir yatırım şirketinin resmi şikayeti ile açıldı. Şirket, transfer üzerinden hak edişlerinin altında bir gelir ettikleri iddiasında.

Barcelona kulüp olarak, soruşturmayı yürüten savcılarla anlaşmış, 4,7 milyon Euro'luk bir ceza ödeyerek mahkemeye gitmekten kurtulmuştu.

Barcelona, Neymar'ın bonservis bedelini 57 milyon Euro olarak açıklamıştı.

Ancak iddialar bu rakamın 95 milyon Euro olduğu yönünde.

Neymar'ın takım arkadaşı Messi de bu yıl içinde benzer bir davada 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İspanyol hukuk sisteminde 2 yılın altındaki hapis cezaları erteleniyor.

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