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Spor

Neymar'a 5 yıl hapis istemi

Usulsüz transfer iddiasıyla Barcelona'ya da 195 milyon Euro ceza ödemesi talep edildi

24 Kasım 2016 12:43

Transferinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan Barcelona'nın yıldızı Neymar'ın 5 yıl hapsi talep edildi.

Neymar'ın transfer edildiği dönemde Barcelona Kulübü'nün başkanı olan Sandro Rosell ve mecvut başkan Joseph Bartomeu'nun 8'er yıl hapis cezası çekmesi talep edildi.

Öte yandan Barcelona'nın 195 milyon Euro ceza ödemesi mahkemece istendi.

Neymar 2013-14 sezonunda Brezilya'nın Santos kulübünden 50 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edildi.

Barcelona'nın bu transferde usulsüzlük yaptığı konusunda soruşturma yürütülüyordu.

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