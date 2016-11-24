Neymar'a 5 yıl hapis istemi

Transferinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan Barcelona'nın yıldızı Neymar'ın 5 yıl hapsi talep edildi.

Neymar'ın transfer edildiği dönemde Barcelona Kulübü'nün başkanı olan Sandro Rosell ve mecvut başkan Joseph Bartomeu'nun 8'er yıl hapis cezası çekmesi talep edildi.



Öte yandan Barcelona'nın 195 milyon Euro ceza ödemesi mahkemece istendi.

Neymar 2013-14 sezonunda Brezilya'nın Santos kulübünden 50 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edildi.



Barcelona'nın bu transferde usulsüzlük yaptığı konusunda soruşturma yürütülüyordu.