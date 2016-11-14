Ne Messi, ne Ronaldo; Neymar hepsini solladı!

Brezilyalı Neymar, Milli Takım'daki maç başına gol sayılarında 0.67 golle zirvede bulunuyor.
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, milli takım performansıyla birçok ünlü golcüyü solladı.
Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 74 milli maçta 50 gole ulaşan Neymar, maç başına 0.67 gol ortalaması yakaladı.
Bazı ünlü futbolcuların maç başı rakamları şu şekilde
İsveç - Ibrahimovic
116 Maç, 62 Gol, 0.53 maç başı
Uruguay - Suarez
49 Maç 25 Gol 0.51 maç başı
İngiltere - Rooney
68 Maç 26 Gol 0.38 maç başı
Portekiz - Ronaldo
68 Maç 22 Gol 0.32 maç başı
Arjantin - Messi
64 Maç 19 Gol 0.29 maç başı.