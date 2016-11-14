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Spor

Ne Messi, ne Ronaldo; Neymar hepsini solladı!

Neymar, milli takım forması altında maç başına en yüksek gol ortalamasına sahip

14 Kasım 2016 15:46

Brezilyalı Neymar, Milli Takım'daki maç başına gol sayılarında 0.67 golle zirvede bulunuyor.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, milli takım performansıyla birçok ünlü golcüyü solladı.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 74 milli maçta 50 gole ulaşan Neymar, maç başına 0.67 gol ortalaması yakaladı.

Bazı ünlü futbolcuların maç başı rakamları şu şekilde

İsveç - Ibrahimovic

116 Maç, 62 Gol, 0.53 maç başı

Uruguay - Suarez

49 Maç 25 Gol 0.51 maç başı

İngiltere - Rooney

68 Maç 26 Gol 0.38 maç başı

Portekiz - Ronaldo

68 Maç 22 Gol 0.32 maç başı

Arjantin - Messi

64 Maç 19 Gol 0.29 maç başı.

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